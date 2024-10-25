Ülke ekonomisine katkı sağlıyor! 2 yeni tür eklendi: "Parmak ve kırmızı"
Türkiye'de yıllık 900 bin tondan fazla olan muz üretiminin 160 bin tonunun gerçekleştirildiği Alanya'da, lezzeti coğrafi işaretle tescillenen Alanya muzunun yanı sıra çeşitliliği artırmak için ekonomik değeri daha yüksek "kırmızı" ve "parmak" adlı yeni türlerin üretimine başlandı.
Antalya'da tarımsal üretimde önemli paya sahip muz, 1900'lü yılların ilk çeyreğinde Alanyalı tüccarın Mısır yolculuğu sonrası getirip bahçesine ektiği ağacın ilk meyvelerini vermeye başladığında zehirli olabileceği düşüncesiyle tüketilmedi.