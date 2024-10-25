Ülke ekonomisine katkı sağlıyor! 2 yeni tür eklendi: "Parmak ve kırmızı"

"RED DACCA" İLE PARMAK MUZ

Yıllık 160 bin ton muz üretiminin gerçekleştirildiği Alanya'da üretimin çeşitlendirilmesi ve ihracat yapılması için çalışma başlatıldı. Alanya Ziraat Odası'nın araştırma geliştirme yaptığı alanlarda Alanya'daki muz üretimine 2 tür eklenmesi için çalışma sürdürülüyor. Güney Amerika ve Asya'da yetiştirilen ve severek tüketilen türler arasında 'Red Dacca' ismi ile anılan kırmızı muzun hasadı yapıldı. Diğer tür ise görünümüyle dikkati çeken parmak muz oldu. 2'şer dönüm alanda üretimi yapılan yeni türlerin, iklim ve çevre koşullarına dayanıklılığı, veriminin incelenme süreci tamamlandı. Fidan üretiminin tamamlanmasının ardından yeni türlerin üreticilere sunulup üretiminin yaygınlaşması hedefleniyor.