Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Sıcaklıklar Ekim ortalamasında seyrediyor, ülke genelinde yağış az. Hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması bekleniyor.

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Beş büyük kentte de hava güneşli, İstanbul ve İzmir'de poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Ankara'da sabah pus var.  İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 21, Antalya 26 derece.

Marmara güneşli, poyraz sert esiyor, sıcaklık ekim ortalamasında, öğle 20-22 derece civarında. Geceleri ise Edirne 7, Sakarya 10 derece 

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İç Anadolu'da sabah don ve pus var, öğle saatlerinde Eskişehir 19, Sivas 13, Konya 17 derece. Gece ise Kayseri 3, Niğde 1 dereceye kadar geriliyor. 

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Ege güneşli, poyraz hafta genelinde sert ve akşamları soğuk esecek. Manisa 25, Muğla 26, Afyonkarahisar 19, Bodrum 24 derece.

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Adana 27, Mersin ve Hatay 25, Isparta 22 derece. 

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'in batısında güneş görülüyor, sabahları da sis var. Ordu-Rize arasında ise yağmur 3 gün daha sürecek. Cumartesi yaylalara yine kar yağacak. Bolu ve Trabzon 17, Samsun 18 derece.

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Doğu Anadolu'da güneşin yanısıra sis de ekkili oluyor, sürücüler dikkatli seyretmeli. Erzurum 11, Malatya 18 derece. Güneydoğu'da rüzgar orta hızda, hava güneşli, sıcaklık 22-23 derece.

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

23 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

24 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

25 EKİM CUMA HAVA DURUMU

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

26 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

27 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Ülke genelinde havalar ısınıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 13
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