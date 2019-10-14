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Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu (Listede Türkiye'de var)

İHA, ntv.com.tr

Ajans Press’in, aktardığı bilgilere göre ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu.

  • 1

    Ajans Press, çalışma saatleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl çalışma saatleri ile alakalı basına 4 bin 536 haber yansıdığı görüldü.
  • 2

    Bu rakam geçen yıl ise 6 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

    Haber başlıkları incelendiğinde de Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak “çalışanların mesaisini kendi belirleyecek” olması bizim de gündemimizde yer aldı.

  • 3

    ÇOCUK İŞÇİLER

    ÇOCUK İŞÇİLER

    Bununla birlikte temel eğitimini tamamlanmış çocuk işçilerin çalışma sürelerinin basında konuşulduğu kaydedildi.

    İşte listede yer alan ülkeler,

  • 4

    5. ŞİLİ

    5. ŞİLİ

    Haftalık çalışma saati:

    43,4 saat

  • 5

    4. KOSTA RİKA

    4. KOSTA RİKA
    Haftalık çalışma saati: 44,9 saat
  • 6

    3. MEKSİKA

    3. MEKSİKA
    Haftalık çalışma saati: 45,2 saat
  • 7

    2.KOLOMBİYA

    2.KOLOMBİYA
    Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik etti.
  • 8

    1. TÜRKİYE

    1. TÜRKİYE
    Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.
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    Listede yer alan diğer ülkeler ise, Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.
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