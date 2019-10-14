Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu (Listede Türkiye'de var)
İHA, ntv.com.tr
Ajans Press’in, aktardığı bilgilere göre ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu.
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1Ajans Press, çalışma saatleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl çalışma saatleri ile alakalı basına 4 bin 536 haber yansıdığı görüldü.
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Bu rakam geçen yıl ise 6 bin 224 olarak kayıtlara geçti.
Haber başlıkları incelendiğinde de Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak “çalışanların mesaisini kendi belirleyecek” olması bizim de gündemimizde yer aldı.
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ÇOCUK İŞÇİLER
Bununla birlikte temel eğitimini tamamlanmış çocuk işçilerin çalışma sürelerinin basında konuşulduğu kaydedildi.
İşte listede yer alan ülkeler,
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5. ŞİLİ
Haftalık çalışma saati:
43,4 saat
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4. KOSTA RİKAHaftalık çalışma saati: 44,9 saat
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3. MEKSİKAHaftalık çalışma saati: 45,2 saat
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2.KOLOMBİYAKolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik etti.
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1. TÜRKİYETürkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.
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9Listede yer alan diğer ülkeler ise, Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.