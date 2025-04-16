Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

2017-2025 yılları arasında ise Suriye’ye gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 olduğunu belirten Yerlikaya, "Göç konusunu, medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yönettik, yönetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de toplam 4 milyon 43 bin yabancı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bunlardan 2 milyon 782 bininin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğu bilgisini paylaştı.

2025 yılı verilerine göre 1 milyon 82 bin yabancının da ikamet izniyle kaldığı açıklandı.