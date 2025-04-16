Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bugüne kadar 175 bin 512 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın süreci başarıyla yürüttünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra, göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
2017-2025 yılları arasında ise Suriye’ye gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 olduğunu belirten Yerlikaya, "Göç konusunu, medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yönettik, yönetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'de toplam 4 milyon 43 bin yabancı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bunlardan 2 milyon 782 bininin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğu bilgisini paylaştı.
2025 yılı verilerine göre 1 milyon 82 bin yabancının da ikamet izniyle kaldığı açıklandı.