Ülkesine dönmeye hazırlanan Suriyeli mülteci konuştu: Türkiye'yi sevmeyen bizim düşmanımızdır
Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini devirmesiyle Suriye yeni bir sürece girerken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da bazıları, göç hazırlıklarına başladı. Anatavanına dönmek için gün saydıklarını belirten Suriyeliler, yıllarca kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür etti.
8 Aralık'ta şok bir operasyonla Esad rejimi son bulurken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da da geri dönüş hazırlıkları başladı.