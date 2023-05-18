Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü

Birinci Dünya savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirledi. Anadolu, düşman kuvvetleri tarafından adım adım işgal edilmeye başladı.
İstanbul hükümeti, Anadolu'da işgale karşı direnenleri engellemek ve asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirir.
16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelir.
Büyük önderin Samsun'a çıkışı, Yunan askerlerinin denize döküldüğü 9 Eylül 1922'ye kadar sürecek büyük mücadelenin ilk adımı olur.
Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen ve Türk milleti için dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl tüm yurtta "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.