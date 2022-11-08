Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Anıyoruz... 10 Kasım mesajları ve sözleri

10 KASIM MESAJLARI

Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...



“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”



“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”



“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”



Fikirlerimiz fikirlerinle, Vicdanımız sesinle, Kalbimiz seninle yaşıyor.