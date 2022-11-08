Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Anıyoruz... 10 Kasım mesajları ve sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 84 yıl geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Atatürk'ün vefat tarihi olan 10 Kasım sabahı (9.05) sirenler çalınır ve saygı duruşunda bulunulur. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir.10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal'e dair paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar, mesajlara dair araştırma yapıyor. 10 Kasım'da paylaşabileceğiniz mesajları bir araya getirdik.
Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...
“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”
“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”
“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”
Fikirlerimiz fikirlerinle, Vicdanımız sesinle, Kalbimiz seninle yaşıyor.
Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.
Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.
Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.
"Fikirler ölmez!Mustafa Kemal’ler tükenmez!
Bir fırtına tuttu bizi!Uçurumdan kurtardı!
O senin ölümsüzlüğün!
Vatan olarak kalışın ATAM!
10 Kasım’larda oldu!"
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…