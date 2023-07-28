Uludağ eteklerinde orman yangını

Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı.

Uludağ eteklerinde orman yangını - 1

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ eteklerinde orman yangını - 2

Yangına 1 helikopter, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Uludağ eteklerinde orman yangını - 3

İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekiplerinin müdahalesiyle, alevler 2 saatte kontrol altına alındı.

Uludağ eteklerinde orman yangını - 4

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uludağ eteklerinde orman yangını - 5
Uludağ eteklerinde orman yangını - 6
Uludağ eteklerinde orman yangını - 7



Uludağ eteklerinde orman yangını - 8
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