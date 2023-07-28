Uludağ eteklerinde orman yangını
Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına 1 helikopter, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekiplerinin müdahalesiyle, alevler 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.