Uludağ sezonu açamadı

Beklenen kar yağışı ile birlikte yılbaşı öncesi Uludağ’da sezonun açılacağının altını çizen Türk, “Geçen sene ocak ve şubat aylarında yağan kar yağışının bu yıl da olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Uludağ’da da iyi bir kayak sezonu geçecek. Geçen yıl 17 Aralık’tan sonra kar yağdı Uludağ’a. Bu yıl da 20 Aralık’tan sonra kar yağması öngörülüyor. Zaten yılbaşına doğru tesislerimin açılışı gerçekleşecek, biz endişelenmiyoruz. Uludağ’da yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı, Uludağ’ın diğer ismi de biliyorsunuz ki ‘Beyaz Cennet’. Uludağ’da yine karlı ve bembeyaz günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.