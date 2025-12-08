Uludağ ve Kartalkaya beyaza büründü
08.12.2025 12:21
DHA
Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri olan Uludağ'da ve Kartalkaya'da pistler beyaza büründü. Kar kalınlıkları 10 santimetreyi geçti.
KARTALKAYA
Kayak merkezleri Uludağ'da ve Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.
Köroğlu Dağı'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’da gece saatlerinde yağmur, yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından kayak merkezi Kartalkaya’da pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya’da kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı.
ULUDAĞ
Uludağ'da da cumartesi gece yarısı etkili olan kar yağışı, dün gün boyu sürdü.
Bugün de yer yer aralıklarla devam eden yağışla yerler beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı da 18 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN YOK
Otellerin, sezonu, aralık ayı ortasında açması beklenirken kar yağışıyla Uludağ yolunda da denetimler arttı.
Jandarma ekipleri, Milli Park Gişeleri’nden itibaren kış lastiği olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin vermedi.
Sürücülerin zincirlerini de araçlarının bagajında bulundurması gerekiyor.