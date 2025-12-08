Uludağ ve Kartalkaya beyaza büründü

Uludağ'da da cumartesi gece yarısı etkili olan kar yağışı, dün gün boyu sürdü.

Bugün de yer yer aralıklarla devam eden yağışla yerler beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı da 18 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.