Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a nisan ayında kar yağdı.
Hafta boyunca aralıklarla yağan ve dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı.
Sezonun 20 Mart'ta kapandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Yoğun kar yağışını alan yerlerden biri de Van'dı.
Ancak Van-Bahçesaray karayolu yağış ve çığ tehlikesinden dolayı ulaşıma kapatıldı.
Mersin'de etkili olan dolu da yüksek kesimlerde açıkta üretimi yapılan sebze ve meyvelere zarar verdi.
Sağanak yağışın bölgede aralıklarla iki gün devam edeceği belirtildi.
Tunceli ve Şırnak'in Silopi ilçesinde ise sağanak taşkınlara neden oldu.
Eriyen kar ve yağışın etkisiyle debisi yükselen Munzur ile Pülümür çayları taştı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Eğitim öğretime 1 gün ara verilen ilçede, kamuda çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.