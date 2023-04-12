Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ’a gelen kayakseverler tatilin keyfini çıkarırken Mersin'deki etkili alanları dolu vurdu. Tunceli ve Şırnak Silopi'de ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 1

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a nisan ayında kar yağdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 2

Hafta boyunca aralıklarla yağan ve dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 3

Sezonun 20 Mart'ta kapandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 4

Yoğun kar yağışını alan yerlerden biri de Van'dı. 

Ancak Van-Bahçesaray karayolu yağış ve çığ tehlikesinden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 5

Mersin'de etkili olan dolu da yüksek kesimlerde açıkta üretimi yapılan sebze ve meyvelere zarar verdi.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 6

Sağanak yağışın bölgede aralıklarla iki gün devam edeceği belirtildi.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 7

Tunceli ve Şırnak'in Silopi ilçesinde ise sağanak taşkınlara neden oldu.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 8

Eriyen kar ve yağışın etkisiyle debisi yükselen Munzur ile Pülümür çayları taştı.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 9

Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Uludağ'a nisan ayında kar sürprizi - 10

Eğitim öğretime 1 gün ara verilen ilçede, kamuda çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.

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