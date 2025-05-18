Uludağ'da 16 otelin ruhsatları iptal edildi

"YENİ SEZONA KADAR EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ KOLAY GÖZÜKMÜYOR"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, Uludağ'da bulunan 16 marka otelin çalışma ruhsatı ve turizm işletme belgesinin iptal edilmesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

Otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini belirten yetkililer; eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin bu sorunlar ile karşılaştığını, otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ve bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.