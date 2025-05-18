Uludağ'da 16 otelin ruhsatları iptal edildi
Bursa Uludağ'daki 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgeleri iptal edildi. İşletme sahipleri, "yürütmeyi durdurma kararı" için başvuruda bulundu.
Kayakseverler tarafından "Beyaz cennet" olarak bilinen Uludağ'da 16 otelin ruhsatları iptal...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 36'sı çocuk, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Uludağ'da da mart ayında Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti.