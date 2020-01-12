Uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

Uludağ'a hafta sonu ilgi yoğun oldu. Kayak yapmak için sabah saatlerinden Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluktan sıkılanlar ise yol kenarındaki eğimli arazilerle teselli buldu.

DHA 12.01.2020 - 15:56





Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu.

Bursa- Uludağ arasındaki yolda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Teleferikte de yoğunluk yaşanırken, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir merkezinde yağan yağmura aldırış etmeden teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye Köyü'ndeki eğimli arazileri piste çevirdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, Süleymaniye köyünde kayak yaparak, kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Birçok kişi, piste çevirdikleri arazide doyasıya eğlendi.

Trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadıkları için kendilerine alternatif üreterek kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Livanur Gürgen, "Karda oynamak istedik. Bursa şehir merkezine kar yağmayınca biz de Uludağ'a çıkmak istedik. Hafta sonu çok trafik olduğu için Uludağ'a çıkılmıyor. Biz de çıkamadık. Trafik olunca biz de buraya geldik. Kayıyoruz, kartopu oynuyoruz" dedi.