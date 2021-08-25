Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi

Bursa Uludağ'da aç kalan anne ayı ve üç yavrusu kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi.

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İHA 25.08.2021 - 09:45

Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve üç yavrusu; kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi.

Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.

Sarıalan'da anne ayı ve üç yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.

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