Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi

Bursa Uludağ'da aç kalan anne ayı ve üç yavrusu kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi.

İHA 25.08.2021 - 09:45

Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi - 1
Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve üç yavrusu; kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi.
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi - 2
Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi - 3
Sarıalan'da anne ayı ve üç yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi - 4

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