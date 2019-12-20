Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp'a veda

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra iki baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.