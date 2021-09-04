Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı

Bursa Uludağ'a kamp yapmak için giden 4 arkadaş, havanın kararmasıyla yabani hayvan sesi duyup korkunca AFAD'dan yardım istedi. 4 gence arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla ulaşıldı.

DHA 04.09.2021 - 03:33

Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 1
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 2
İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14), kamp yapmak için ormanlık alana geldi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 3
Havanın kararmasıyla yabani hayvan sesleri duyan gençler, korkup polis ekiplerinden yardım istedi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 4
İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 5
Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 6
Mahsur kalan gençlerin konumunu belirleyen ekipler, Softaboğan Şelalesi'nde gençlere ulaştı.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 7
Yaklaşık 5 saat sonra ekipler tarafından bölgeden indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 8
Polis tarafından ifadesi alınan 4 arkadaş, ailelerine teslim edildi.
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 9
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 10
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 11
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 12
Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı - 13

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