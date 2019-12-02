Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor

"AYAK İZLERİ BULUNDU AMA ONLARA AİT OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Arama çalışmalarına katılan NAK Başkanı Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.



Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, şu ifadeleri kullandı:



"Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Zirveye çıkmak için izin alıp almadıklarını bilmiyorum ama zaman zaman arazide bu tür faaliyetler yaptıklarına dair biz de duyum aldık. Dün sabah içlerinden biri eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş. Ara sıra böyle yürüdükleri için kılık kıyafetleri doğa sporlarına uygun olabilir."



