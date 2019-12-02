Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlandı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi başlatılan arama çalışması devam ediyor.
İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park etti. Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.
Ekiplerin, dağcıların ayak izlerine rastladığı bildirildi. Ayak izlerini kaybetmek istemeyen ekipler havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK timleri tarafından yapılan araştırmada kayıp dağcılara ait aracın Uludağ 1. Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Uludağ göller bölgesinde bügün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise "İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi.
İki arkadaşın dağ yürüyüşü öncesi başka bir arkadaşlarına "biz Göller Bölgesine gidiyoruz " dediği belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri çalışmaları Göller Bölgesi'nde yoğunlaştırdı.
Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kar yağışı olmadığı ancak sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan karın çalışmaları zorlaştırdığı öğrenildi.
Bölgede yaklaşık 100 kişinin arama çalışmalarına katıldığı, ekiplerin farklı noktalara dağıldığı kaydedildi.
Yerdeki ekiplere helikopterle hava desteği de sağlandı. Jandarmaya ait bir helikopter bölgede uçarak kayıp iki kişinin yerini tespit etmeye çalıştı.