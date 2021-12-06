Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar

Haberler - İHA 06.12.2021 - 10:07
Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede'ki kulübeye sığındı.
Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı. Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip 3 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Ekipler gece şahıslara ulaştı. Dondurucu soğuğa; fırtına, tipi ve sis de eklenince ekipler kurtarma operasyonunu riske etmemek için günün aydınlanmasını bekledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi.
Sağlık durumları iyi olan 3 genç hakkında izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Valilik yetkilileri, Uludağ'da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini bir kez daha dile getirdiler.