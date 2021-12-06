Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'ın zirvesine çıkmak isterken kaza geçirip mahsur kalan 3 amatör dağcı, 71 kişilik arama kurtarma ekibinin 14 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Eksi 10 derece soğukta donmak üzereyken zirvedeki kulübeye sığınan kişiler çorap ve elbiselerini yakarak ısındılar.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 10:07

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 1

’dan gezmek için çıkan 3 amatör dağcıdan 1’inin ayağı burkulunca ’ın zirvesinde mahsur kaldılar. Havanın eksi 10 dereceye inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 genç ilk olarak kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştılar.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 2

Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede'ki kulübeye sığındı.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 3

Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı. Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 4

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip 3 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Ekipler gece şahıslara ulaştı. Dondurucu soğuğa; fırtına, tipi ve sis de eklenince ekipler kurtarma operasyonunu riske etmemek için günün aydınlanmasını bekledi.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 5

Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 6

Sağlık durumları iyi olan 3 genç hakkında izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 7

Valilik yetkilileri, Uludağ'da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini bir kez daha dile getirdiler.

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 8
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 9
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 10
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 11
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 12
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar kurtarıldı: Çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kaldılar - 13

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