Uludağ’da nisan karı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Haberler - DHA 11.04.2022 - 14:22

Uludağ’da nisan karı - 1

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden ’da sabaha  karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.

Uludağ’da nisan karı - 2

Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.

Uludağ’da nisan karı - 3

KIŞ SEZONU KAPANDI

17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.

Uludağ’da nisan karı - 4

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Uludağ’da nisan karı - 5
Uludağ’da nisan karı - 6
Uludağ’da nisan karı - 7

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