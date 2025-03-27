Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı
Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.