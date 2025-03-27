Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı

12 görevlinin otelde olduğu ve 9'unun yangın başladığında dışarı çıktı, ancak üç kişi yoğun dumandan etkilendi.

Üç kişinin kayak hocası, eşi ve oğlu olduğu, şuurları kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.