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Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 1

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 2

KARTALKAYA FACİASINDAN SONRA KAPATILMIŞ

Yangına müdahale sürerken otelin Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu belirtildi.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 3

12 görevlinin otelde olduğu ve 9'unun yangın başladığında dışarı çıktı, ancak üç kişi yoğun dumandan etkilendi.

Üç kişinin kayak hocası, eşi ve oğlu olduğu, şuurları kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 4

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 5

NTV yayınına bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Otelin tamamen boşaltıldığı iletildi bana. Tam sayı elimizde yok ama 4 personel vardı içeride." dedi.

Uludağ'da otel yangını: Bir ölü, iki yaralı - 6

NTV canlı yayınına katılan yangın risk uzmanları, Kartalkaya'da olduğu gibi bu binada da yangın söndürme sistemlerinin olmadığını vurguladı.

Uzmanlar ayrıca tesisteki yangın merdiveninin talimatlara uygun olmadığına dikkat çekti.

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