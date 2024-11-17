Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor

Kış mevsimi yaklaştı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a beklenen kar yağışı düşmedi ancak oteller sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Uludağ’da sezonun aralık ortasında açılması bekleniyor. Uludağ otelleri yeni sezon fiyatlarını da belirledi. Kişi başı 7 bin liradan başlayan gecelik konaklama ücreti, 127 bin liraya kadar ulaşıyor.

Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 1

Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan ve beyaz cennet olarak tanımlanan, kış aylarında iki ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasitesine sahip 17 otelle kayakseverleri ağırlayan Uludağ’a, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı düşmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 2

300 ila bin 980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ’daki otellerdeyse sezon hazırlıkları hızlandı.

1’inci ve 2’nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 3

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, kar yağışına bağlı olarak sezonun aralık ayı ortasında açılması öngörülürken, konaklama ücretleri de belli oldu.

Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 4

ULUDAĞ’DA OTEL FİYATLARI NE KADAR?

Uludağ’da tatilciler, kişi başı gecelik konaklama ücreti olarak en az 7 bin lirayı gözden çıkaracak.

İçerisinde şömine ve jakuzi bulunan, özel yemek servisinin olduğu, bazı otellerdeki kral dairelerinin günlük konaklama bedeliyse 60 bin liradan başlayıp, 127 bin liraya kadar ulaşıyor.
Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 5

TURİZMCİLER YENİ SEZONDAN ÜMİTLİ

Sezondan umutlu olduklarını ve otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten otel yöneticisi Süleyman Güngör, “Geçen sezon güzeldi, hareketliydi. Yüzde 80-85 dolulukla geçirdik. Bir ara zaten karsız bir dönemimiz oldu. O dönemde biraz aksaklıklar oldu tabii ki. Bu sene daha ümitliyiz.” dedi.

Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor - 6

İLK KAR 17 EKİM’DE DÜŞTÜ

Mevsimin ilk karının 17 Ekim’de yağdığı ve kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülen Uludağ’a, geçen yıl mevsimin ilk karı 22 Eylül’de düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.
DAHA FAZLA GÖSTER