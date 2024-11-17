Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor
Kış mevsimi yaklaştı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a beklenen kar yağışı düşmedi ancak oteller sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Uludağ’da sezonun aralık ortasında açılması bekleniyor. Uludağ otelleri yeni sezon fiyatlarını da belirledi. Kişi başı 7 bin liradan başlayan gecelik konaklama ücreti, 127 bin liraya kadar ulaşıyor.
Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan ve beyaz cennet olarak tanımlanan, kış aylarında iki ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasitesine sahip 17 otelle kayakseverleri ağırlayan Uludağ’a, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı düşmedi.