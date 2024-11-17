Uludağ’da oteller sezona hazır: Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 127 bin liraya kadar çıkıyor

TURİZMCİLER YENİ SEZONDAN ÜMİTLİ

Sezondan umutlu olduklarını ve otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten otel yöneticisi Süleyman Güngör, “Geçen sezon güzeldi, hareketliydi. Yüzde 80-85 dolulukla geçirdik. Bir ara zaten karsız bir dönemimiz oldu. O dönemde biraz aksaklıklar oldu tabii ki. Bu sene daha ümitliyiz.” dedi.