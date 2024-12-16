Uludağ'da sezon başladı: Tatilciler akın etti
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Kayak sezonunun başlamasıyla otellerin telesiyej ve teleskileri faaliyete geçti.
Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da, 14 Aralık'ta yoğun kar yağışı başladı. Oteller bölgesinde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 44 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 13 derece olarak kaydedildi.