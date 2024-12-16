Uludağ'da sezon başladı: Tatilciler akın etti

Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da, 14 Aralık'ta yoğun kar yağışı başladı. Oteller bölgesinde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 44 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 13 derece olarak kaydedildi.