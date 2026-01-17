Uludağ'da sömestr yoğunluğu
17.01.2026 12:26
İHA
Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da, 15 günlük sömestr yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezi Uludağ, yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerin akınına uğradı.
8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü bölgede kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı, pistlerde adeta bir kış şenliği yaşanıyor.
EKSİ 11'E KADAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının gündüz en yüksek 1 derece, gece ise -11 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da Öğrenciler ve aileler pistlerde kayak, snowboard ve kayak keyfi yaparken, bazı günü birlikçilerde poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla karın tadını çıkarıyor.
KONAKLAMA NE KADAR?
Uludağ'da sömestr dönemi için otellerde gecelik fiyatlar 42 bin TL'ye kadar çıkarken, erken rezervasyon yapanlar avantajlı paketlerden yararlanabiliyor.
Yoğun talep nedeniyle birçok otelde yer bulmak çok zor.
Kamu misafirhanelerinde ise kişi başı konaklama ücretleri kahvaltı ve akşam yemeği dâhil 2 bin 500 TL'den başlıyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da önümüzdeki haftada kar yağışı bekleniyor. İstanbul'dan tatil günübirlik Uludağ'a gelip fotoğraf çektiren bir gurup genç, hazırlıksız geldiklerini itiraf edip eksi 7 derecede çok üşüdüklerini söyledi.
İlk defa kayak ve snowboard yapan gençler de düşe kalka öğrendiklerini ifade ettiler.