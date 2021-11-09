Uludağ'da tehlike çanları: Çayırlar azaldı, su kaynakları tükenmek üzere

İNSAN GİRMEYEN ORMANLARDA ARTIŞ

İşin sevindirici tarafının insan aktivitesinin olmadığı kısımlarda da yüksek eğimli alanlardaki orman faunasında bir artış söz konusu olduğunu belirten Özsoy, “Demek ki doğayı kendi haline bıraksak, Uludağ daha da yeşil olacak. Çünkü çarpıcı olan 1985 yılındaki vejetasyon örtüsünü incelediğimiz de 2019’da daha yoğun bir yeşillik görüyorsunuz. Bu şu demek oluyor, insanlar oraya giremedi ve ağaçlar yoğunluğunu arttırdı” diye konuştu.