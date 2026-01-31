Uludağ'da telesiyej arızası. Onlarca tatilci havada mahsur kaldı
31.01.2026 12:24
Son Güncelleme: 31.01.2026 13:10
İHA
Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesi'nde bir telesiyej arıza yaptı. Havada kalan 52 tatilci kurtarıldı.
Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde teknik arıza meydana geldi.
Saat 10.30'da yaşanan olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.
52 tatilci halat yardımıyla ilk etapta yarım saat içerisinde indirildi.
Kafeteryalar bölgesine yakın noktada 8 tatilciyi ise kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.