Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde
Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da yaz aylarında orman yangını nöbeti tutuluyor. Bölgede 24 saat esasına dayalı olarak nöbet tutup, devriye atan jandarma ekipleri olası yangınlara karşı tetikte bekliyor.
Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan, özellikle kayak ve kış turizmi için birçok tesisin bulunduğu Uludağ’da yaşanabilecek yangınlara karşı jandarma personeli havadan ve karadan 7/24 esasına göre nöbet tutuyor.