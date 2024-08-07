Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da yaz aylarında orman yangını nöbeti tutuluyor. Bölgede 24 saat esasına dayalı olarak nöbet tutup, devriye atan jandarma ekipleri olası yangınlara karşı tetikte bekliyor.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 1

Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan, özellikle kayak ve kış turizmi için birçok tesisin bulunduğu Uludağ’da yaşanabilecek yangınlara karşı jandarma personeli havadan ve karadan 7/24 esasına göre nöbet tutuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 2

Bursa Valiliği tarafından Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları kapsamında ormanlık alanlara girişlerin, mesire alanlarında semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı 1 Temmuz’dan itibaren il genelinde denetimler artırıldı.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 3

İl Jandarma Komutanlığı da havaların iyice ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki ormanlık alanlarda teyakkuza geçti.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 4

Ekipler, Milli Park bölgesine gelenleri komisyon kararları hakkında bilgilendirerek uyarıda bulunuyor.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 5

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Çevre Koruma ve Trafik Timlerince ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetleri yapılıyor.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 6

Kritik noktalarda yer alan orman gözetleme kulelerindeki Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileriyle sürekli iletişim halinde olan ekipler, Uludağ’da gece gündüz nöbet tutuyor.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 7

İnsansız hava araçlarıyla bölgeyi gözetleyen ekipler, olası yangın durumunda su sepetini takılı vaziyette tuttukları helikopterle görevlerine devam ediyor.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 8

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ise yangın sonrası araştırma ve soruşturmayı yürütüyor.

Alınan tedbirlerin de etkisiyle bu yaz Milli Park sınırları içinde yangın çıkmadı.

Uludağ’da eller tetikte 24 saat devriye: Jandarma teyakkuz halinde - 9

Jandarma personeli, Büyükorhan ve Keles ilçelerindeki küçük çaplı orman yangınlarının söndürülmesine destek sağladı.

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