Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi
Uludağ'da çalışma ruhsatları iptal edilen 15 otele, eksiklerini gidermeleri için yıl sonuna kadar süre verildi. Söz konusu otellerde giderilecek eksiklikler yalnızca yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor.
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından ölümlü bir yangın olayının yaşandığı Uludağ'da da denetimler sıklaştırıldı.