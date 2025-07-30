Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi

Uludağ'da çalışma ruhsatları iptal edilen 15 otele, eksiklerini gidermeleri için yıl sonuna kadar süre verildi. Söz konusu otellerde giderilecek eksiklikler yalnızca yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 1

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından ölümlü bir yangın olayının yaşandığı Uludağ'da da denetimler sıklaştırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 2

Uludağ'da da 17 Mart günü kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart’ta günü çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta yaşamını yitirmişti.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 3

15 OTELİN ÇALIŞMA RUHSATI YOK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, her iki otelde çıkan yangınlar sonrası kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de gözlem altına alındı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait yedi misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 4

Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.

Otellerden 17'sinin çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi, turizm işletme belgeleri ise bakanlık tarafından iptal edildi.

2'nci Oteller Bölgesi'nde yeni açılan bir otel eksikliklerini tamamlayıp, ruhsatını aldı.

Bir diğer işletme ise yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 5

BAKANLIK YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİ

Şu anda ruhsatı bulunmayan 15 otele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi.

Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil.

Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor.

Otellerin her birinin ortalama masrafının ise 20 ile 60 milyon lira arasında olması bekleniyor.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 6

EKSİKLİKLERİ GİDERMEYENE İZİN YOK

Osmangazi Belediyesi yetkilileri de otellerin sadece yangın önlemleriyle ilgili eksikliklerini gidermesinin yeterli olmayacağını belirtti.

Tesislerin, binalarını depreme dayanıklı hale getirdikten sonra bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla çalışma ruhsatı alabileceklerini, aksi halde ruhsatları yenilenmeyeceği için yeni sezonda kapalı kalacaklarını kaydetti.

Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi - 7

BAŞTAN SONA YENİLENMELERİ GEREKİYOR

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) yetkilileri ise otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini belirtti.

Eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin bu sorunlar ile karşılaştığını, otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ifade etti.

Bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

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