Uludağ'daki 15 otele 31 Aralık'a kadar süre verildi

BAKANLIK YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİ

Şu anda ruhsatı bulunmayan 15 otele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi.

Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil.

Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor.

Otellerin her birinin ortalama masrafının ise 20 ile 60 milyon lira arasında olması bekleniyor.