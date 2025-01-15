Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu

Boztepe, yoğun bir dönem beklediklerini belirterek kısa, orta ve uzun turların olduğunu anlattı.



Sarıalan bölgesinde sucuk ekmek ve sıcak içecek satan Tugay Uyanık da kara özlem duyanların bölgeye çocuklarıyla gelip eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.



Uyanık, bu sezon karın erken gelmesiyle umutlarının artığını ifade ederek "Burası turizm bölgesi olduğu için yılbaşından sonra yoğunluk oldu. Dünyanın her yerinden özellikle Orta Doğu'dan Arap ülkelerinden geliyorlar. Sömestirde vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bekliyoruz. Onları en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı makul tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.