Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki esnaf ve işletmeciler, sezonu yarıyıl tatiliyle taçlandırmak istiyor. Kayak, kızak ve kar motoru kiralayanlar ile yiyecek, sıcak içecek satanlar ve kafeterya işletmecileri bu hafta sonundan itibaren başlayacak yarıyıl tatilinin bereketli geçeceğine inanıyor.
Bursa kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yarıyıl tatili süresince yüzde 90'ın üzerinde olması bekleniyor.