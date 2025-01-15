Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki esnaf ve işletmeciler, sezonu yarıyıl tatiliyle taçlandırmak istiyor. Kayak, kızak ve kar motoru kiralayanlar ile yiyecek, sıcak içecek satanlar ve kafeterya işletmecileri bu hafta sonundan itibaren başlayacak yarıyıl tatilinin bereketli geçeceğine inanıyor.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 1

Bursa kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yarıyıl tatili süresince yüzde 90'ın üzerinde olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 2

Uludağ'da kayak, kızak ve kar motoru kiralayanlar ile yiyecek, sıcak içecek satanlar ve kafeterya işletmecileri bu hafta sonundan itibaren başlayacak yarıyıl tatilini verimli geçireceklerine inanıyor.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 3

Son yağışlarla kar kalınlığının 67 santimetreyi geçtiği kayak merkezinde kar yağışının sömestirde de aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 4

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği devam ediyor. Uludağ'daki esnaf da hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 5

"BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, 200'ü aşkın kayak öğretmeniyle Uludağ'da tatilcilere eğitim verdiklerini söyledi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 6

Son 5 yılın istedikleri düzeyde geçmediğini belirten Usta, "Bu yıl beklentimiz çerçevesinde bizi 1980'li yıllara götürdü. Erken kar yağışı oldu ve 10 Aralık'ta sezon açıldı. Şu an için avantajlıyız." dedi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 7

Usta, işlerine odaklandıklarını ve sezonun iyi devam ettiğini ifade ederek "Sezon öncesinde fiyatlar biraz yüksek gibi geldi ama işletmeciler daha duyarlı davrandı, fiyatlarını duruma göre rakamları geri çektiler." diye konuştu.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 8

"Önümüzde sömestir var ve beklentimiz yüksek. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdik. Pist güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz, çok fazla yaya dolaşıyor." diyen Usya, güvenlikle ilgili önlemlerin alınacağını dile getirdi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 9

Uludağ'da profesyonel ve acemi herkesin kayak yapabileceği pistlerin bulunduğunu anlatan Usta, kayak takımının günlük ortalama 1300 liraya kiraya verildiğini söyledi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 10

"MAKUL TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Uludağ'da kayak ve snowboard kiralama işletmeciliği yapan Dilek Yavrucu da sezonun erken başladığını ve yılbaşıyla yoğunluğun artığını ifade etti.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Yavrucu, "Yarıyıl tatili eminim daha iyi olacak. Birçok kişi şu anda sömestiri bekliyor." dedi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 11

Uludağ'da kar motoru kiralama işletmeciliği yapan Doğukan Boztepe de hazırlıklarını yaptıklarını ve sömestiri dört gözle beklediklerini söyledi.

Uludağ'daki esnaf yarıyıl tatilinden umutlu - 12

Boztepe, yoğun bir dönem beklediklerini belirterek kısa, orta ve uzun turların olduğunu anlattı.

Sarıalan bölgesinde sucuk ekmek ve sıcak içecek satan Tugay Uyanık da kara özlem duyanların bölgeye çocuklarıyla gelip eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Uyanık, bu sezon karın erken gelmesiyle umutlarının artığını ifade ederek "Burası turizm bölgesi olduğu için yılbaşından sonra yoğunluk oldu. Dünyanın her yerinden özellikle Orta Doğu'dan Arap ülkelerinden geliyorlar. Sömestirde vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bekliyoruz. Onları en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı makul tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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