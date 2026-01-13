Uludağ'daki otel yangını. Şampiyon kayakçı ailesiyle ölmüştü, istenen ceza belli oldu
13.01.2026 14:16
NTV - Haber Merkezi
Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de geçtiğimiz yıl çıkan yangında, milli kayakçı Berkin Usta ile anne ve babası yaşamını yitirmişti. İki sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Yangın söndürme sistemlerinin yetersiz olduğu, denetimlere rağmen eksikliklerin giderilmediği iddianamede yer aldı.
Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de geçen yıl 27 Mart'ta, personel kafeterya bölümünde yakılan mangalın közleri nedeniyle yangın çıkmıştı.
Yangında, milli kayakçı Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24), hocaların hocası olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta (57) ile eşi Fikriye Usta hayatını kaybetmişti.
Oteli işleten firma sahibi ve otel müdürü tutuklanmıştı. Yanan otel, daha önceki denetimlerde de tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılmıştı.
Yangınla ilgili iddianame de tamamlandı. İddianameye göre, oteldeki yangın söndürme ve algılama sistemleri, yangından kaçış planları yetersizdi.
İKİ SANIK HAKKINDA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Farklı zamanlarda denetim yapılmasına rağmen, eksiklikler oteli işleten firma ve otel müdürü tarafından giderilmedi.
İddianamede, firma sahibi ile otel müdürü kusurlu bulundu.
Her iki sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
"HOCALARIN HOCASIYDI"
İHA Muhabiri İhsan Altıkardeş, yangının ardından NTV yayınına bağlanarak Usta ailesinin kayak sporu için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle aktarmıştı:
"Maalesef kayak hocası Yahya Usta, şampiyon kayakçı oğlu Berkin ve annesi... Yahya Usta; Uludağ'daki kayak öğretmenlerinin de hocası, hocaların hocası, Uludağ denince bir bilirkişi, sürekli röportaj yaptığımız bir kişiydi.
Kayak malzemelerini toplamak için dün gece ailesiyle gelmişti. Kayak hocası, eşi ve çocuğuyla sezon sonlandığı ve tesis kapalı olduğu için malzemeleri toplamak için dün gece otelde kaldı. Maalesef de sabaha karşı çıkan yangında dumandan etkilendiler ve bilinçleri kapalı olarak hastaneye kaldırıldı."
"OLİMPİYATLARA KATILMAK BENİM HAYALİM"
Babası Yahya Usta'yı örnek alan ve küçük yaşlardan itibaren kayak sporuyla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'nci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti. 2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.
Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda şunları söylemişti:
“Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum.”
Milli kayakçı Berkin Usta, "Alp disiplini ile ilgilenmeye nasıl başladınız?" sorusuna ise "Babam da kuzenim de eski milli kayakçı. 6 yaşına kadar babamla birlikte kaydıktan sonra bir yarış kulübüne girdim, böylece profesyonel spor hayatım da başlamış oldu. 11 yaşımda milli takıma katıldım; 12 yaşımdan bu yana ise uluslararası yarışmalarda yarışıyorum." yanıtını vermişti.
"DAHA AYAKTA DURAMIYORDU, KAYAKLA KAYDIRMAYA BAŞLADIK"
Berkin Usta'nın başarı hikayesi TRT Spor'da yayınlanan "Olimpiyat Yıldızları" programında da yer almıştı. Baba Yahya Usta, oğlunu şu sözlerle anlatmıştı:
“Berkin daha ayakta duramıyordu, biz kayakla kaydırmaya başladık ve sevdirdik. 5 yaşından sonra bizden koptu ve yurt dışına göndermeye başladık. Çocukluğunu yaşayamadı, ailesini yaşayamadı, okulunu yaşayamadı. Bizim inancımız, atalarımız hep demiştir spor barıştır, bu inançta yürüdük. Çok büyük başarılar elde etti, son 15 - 16 yıldır Türkiye şampiyonu.”
"KÜÇÜK KAYAK AYAKKABILARIMIZ YOKTU, ÖNLERİNE ÇORAP DOLDURURDUK"
Anne Fulya Usta ise "Çok küçük diye ben biraz korku içindeydim. O zaman çok küçük kayak ayakkabılarımız yoktu, önlerine çorap doldurarak çalışan kardeşlerimizle birlikte kayağa başladı. 5 yaşında Erkan hocaya verdik biz. Bir anne olarak çok küçük olduğu için panik oluyordum." diye konuşmuştu.
HOCASINA BENZİNLİKTE TESLİM EDİLMİŞ
Milli kayakçı Berkin'in hocası Erkan Yeşilova ise şunları söylemişti:
“Annesinden bir petrol ofisinde teslim almıştım, daha evveliyatı var Berkin'i burada kayarken görmüştüm babasıyla. Benden önceki hocası babasıydı tabi ki. Ben otelde annesini gördüğümde 'Bu çocuğu mutlaka bana vermelisin' diye böyle o zamandan bu zamana Berkin'i annesinden istedim. Aile de bizi kırmadı. Biz de o zaman sporcu yetiştiriyorduk, bir keşif gibi bir şey oldu Berkin benim için.”
Berkin Usta da programda sporcu bir aileden geldiğini ve babası ile kuzenlerinin milli sporcu olduğunu hatırlatarak "Ben de bu sayede kayağa 2,5 yaşındayken bu spora başladım. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra bir kulübe gittim ve sporculuk hayatım orada başladı. 11 yaşında milli takım kamplarına gitme fırsatı buldum." ifadelerini kullanmıştı.