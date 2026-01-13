Uludağ'daki otel yangını. Şampiyon kayakçı ailesiyle ölmüştü, istenen ceza belli oldu

Milli kayakçı Berkin'in hocası Erkan Yeşilova ise şunları söylemişti:

“Annesinden bir petrol ofisinde teslim almıştım, daha evveliyatı var Berkin'i burada kayarken görmüştüm babasıyla. Benden önceki hocası babasıydı tabi ki. Ben otelde annesini gördüğümde 'Bu çocuğu mutlaka bana vermelisin' diye böyle o zamandan bu zamana Berkin'i annesinden istedim. Aile de bizi kırmadı. Biz de o zaman sporcu yetiştiriyorduk, bir keşif gibi bir şey oldu Berkin benim için.”

Berkin Usta da programda sporcu bir aileden geldiğini ve babası ile kuzenlerinin milli sporcu olduğunu hatırlatarak "Ben de bu sayede kayağa 2,5 yaşındayken bu spora başladım. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra bir kulübe gittim ve sporculuk hayatım orada başladı. 11 yaşında milli takım kamplarına gitme fırsatı buldum." ifadelerini kullanmıştı.