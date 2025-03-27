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Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 1

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi..

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 2

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 3

DÜNYA ŞAMPİYONU HAYATINI KAYBETTİ

Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 4

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Usta'nın sosyal medya hesabından en son Uludağ'dan paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 5

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 6

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Oteller bölgesinde Kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 7

"3 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 8

"İNSANLAR CAMDAN BAĞIRIYORDU"

Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi.

İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, "O arada itfaiye geldi. Arka tarafta kar olduğu için otelin arka kısmına müdahale edemiyorlardı. Araçlar arka tarafa çıkamıyorlardı. Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı." dedi.

Bülbül, Bursa'dan da itfaiye ekiplerinin takviyeye geldiğini belirterek, "İçeride kalanlar vardı. Şu anda durumlarını bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri yoktur. Uludağ'daki itfaiye ekipleri, öncelikle ön taraftan içeride kalanları kurtarmak için müdahale etti. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu." diye konuştu..

Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 9

OTELDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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