Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 2'ye yükseldi: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti
Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti.
1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi..