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Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak otel müdürü gözaltına alındı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Mangal yapan gruptan bir kişinin közleri boşalttığı noktadan kısa süre sonra alev yükseldiği görüldü.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 1

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 2

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 3

DÜNYA ŞAMPİYONU HAYATINI KAYBETTİ

Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yahya Kemal Usta ve Berkin Usta'nın cenaze namazlarının yarın öğle vakti, daha önce açıklanan Zümrütevler Camisi yerine Ulu Cami'de kılınacağı belirtildi.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 4

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Usta'nın sosyal medya hesabından en son Uludağ'dan paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 5

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 6

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Oteller bölgesinde Kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

Olayla ilgili olarak otelin müdürü gözaltına alındı.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 7

YANAN OTELDE 38 AYRI EKSİKLİK

Yangına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yangın öncesi otelde yaptığı denetimde 38 maddenin eksik olduğu belirlendi.

Bunların 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' adı altında 3 ana başlıkta toplandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tespit edilen eksiklikleri içeren raporun otel yöneticileriyle ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 8

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

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Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 9

"3 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 10

"İNSANLAR CAMDAN BAĞIRIYORDU"

Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi.

İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, "O arada itfaiye geldi. Arka tarafta kar olduğu için otelin arka kısmına müdahale edemiyorlardı. Araçlar arka tarafa çıkamıyorlardı. Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı." dedi.

Bülbül, Bursa'dan da itfaiye ekiplerinin takviyeye geldiğini belirterek, "İçeride kalanlar vardı. Şu anda durumlarını bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri yoktur. Uludağ'daki itfaiye ekipleri, öncelikle ön taraftan içeride kalanları kurtarmak için müdahale etti. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu." diye konuştu..

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 11

OTELDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti - 12

YANAN OTELİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ekiplerin yanan oteldeki incelemeleri sürerken, otelin içinden ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, otelin kayak pistinden girilen kafeteryasından itibaren, restorana ve katlara ulaşan bölgenin tamamen yandığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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