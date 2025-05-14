Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi alan binlerce aday staj programına yoğun ilgi gösterirken gözler sonuçlara çevrildi. Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri 10 Mart tarihinde tamamlandı. Adayların başvuru esnasında verdikleri belgelerin değerlendirme işlemleri devam ederken ilk olarak işverenlerin erişimine açılacak. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden yapılan açıklama…

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı? - 1

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. Ulusal Staj Programında üniversite öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı yakalarken iş hayatına uyum sağlayacakları kurumlarda çalışacak. Ön lisansta eğitim alan adaylar için not ortalamasının 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi durumda işverenler staj tekliflerini iptal edebilirler. Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları erişime açıldı mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı? - 2

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

10 Mart tarihinde sona eren Ulusal Staj Programı başvurularının değerlendirme işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden yapılan açıklamada “ #UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." denildi. Sonuçların en geç Mayıs ayı sonuna kadar paylaşılması bekleniyor.

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı? - 3

PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı? - 4

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER