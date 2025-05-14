Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı?
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi alan binlerce aday staj programına yoğun ilgi gösterirken gözler sonuçlara çevrildi. Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri 10 Mart tarihinde tamamlandı. Adayların başvuru esnasında verdikleri belgelerin değerlendirme işlemleri devam ederken ilk olarak işverenlerin erişimine açılacak. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden yapılan açıklama…
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. Ulusal Staj Programında üniversite öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı yakalarken iş hayatına uyum sağlayacakları kurumlarda çalışacak. Ön lisansta eğitim alan adaylar için not ortalamasının 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi durumda işverenler staj tekliflerini iptal edebilirler. Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları erişime açıldı mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…