Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı
Ulusal Staj Programı başvurusunda bulunan adaylar, staj tekliflerini beklemeye başladı. Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Stajyer havuzu 2025 sonuna kadar erişime açık olacak. Adayları profili 5 binin üzerinde kamu kurum ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna aktarıldı. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl duyurulacak? İşte, Ulusal Staj Programı başvurularında son durum…
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. Ulusal Staj Programında üniversite öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı yakalarken iş hayatına uyum sağlayacakları kurumlarda çalışacak. Ön lisansta eğitim alan adaylar için not ortalamasının 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi durumda işverenler staj tekliflerini iptal edebilirler. Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları erişime açıldı mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…