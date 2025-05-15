Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Ulusal Staj Programı başvurusunda bulunan adaylar, staj tekliflerini beklemeye başladı. Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Stajyer havuzu 2025 sonuna kadar erişime açık olacak. Adayları profili 5 binin üzerinde kamu kurum ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna aktarıldı. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl duyurulacak? İşte, Ulusal Staj Programı başvurularında son durum…

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı - 1

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. Ulusal Staj Programında üniversite öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı yakalarken iş hayatına uyum sağlayacakları kurumlarda çalışacak. Ön lisansta eğitim alan adaylar için not ortalamasının 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi durumda işverenler staj tekliflerini iptal edebilirler. Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları erişime açıldı mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı - 2

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

Adayların profili; 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı.

Böylece işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderme imkanına sahip oldu. Stajyer havuzu, 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.

Adaylar gelen staj tekliflerini değerlendirerek yanıt verebilecek. 

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı - 3

PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025: Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı - 4

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

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