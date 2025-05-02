Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum

Ulusal Staj Programı (USP) 2025 alımları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı (USP), gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.