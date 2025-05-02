Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci, 28 Şubat tarihinde sona ermişti. Başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, Ulusal Staj Programı (USP)ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum ne?

Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 1

Ulusal Staj Programı (USP)  2025 alımları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı (USP), gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 2

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ulusal Staj Programı'nın (USP) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı.

Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 3

BAŞVURU BELGELERİNİ YAPAY ZEKA FARUK KONTROL EDİYOR

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.


Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum - 4

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

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