Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci, 28 Şubat tarihinde sona ermişti. Başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, Ulusal Staj Programı (USP)ne zaman açıklanacak? USP sonuçlarında son durum ne?
Ulusal Staj Programı (USP) 2025 alımları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı (USP), gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.