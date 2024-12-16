Uluslararası krizlerin arabulucu ülkesi: Türkiye
Türkiye, arabuluculuk çalışmalarıyla pek çok krizin çözümünde öncü unsurlardan biri olmayı başardı. Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Türkiye, son olarak Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için adım attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası krizlerde oynadığı arabulucu rolü, Türkiye'yi sorunların çözümünde "anahtar ülke" konumuna getirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Türkiye, son olarak Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için adım attı.