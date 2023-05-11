Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu

Türkiye'de ilk kez 10 ülkeden 10 narkotik dedektör köpeğin yarıştığı "Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası" düzenlendi. Türkiye, yarışmada "Nobel" isimli köpekle birinciliği elde etti.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 1

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nın kapanış töreni, Bakanlığın Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nde büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 2

MACARİSTAN İKİNCİ, MOLDOVA ÜÇÜNCÜ

Türkiye'nin "Nobel" isimli köpekle birinciliği elde ettiği yarışmada ikinci Macaristan, üçüncü Moldova oldu.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 3

Ödüller, kazanan ülkelerin büyükelçilerince verildi. Türk ekibi de kupasını Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın elinden aldı.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 4

Turagay, buradaki konuşmasında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ülkenin 55 bölgesinde 224 eğitimli köpeğiyle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ettiğini, 26 eğitmen veterinerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 5

Gümrük muhafaza teşkilatınca geçen yıl 14,2 ton uyuşturucu, 58 ton da uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Turagay, bu yakalamaların yüzde 60'nın köpeklerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 6
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 7
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 8
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 9
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu - 10
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