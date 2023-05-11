Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu

Gümrük muhafaza teşkilatınca geçen yıl 14,2 ton uyuşturucu, 58 ton da uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Turagay, bu yakalamaların yüzde 60'nın köpeklerle gerçekleştirildiğini ifade etti.