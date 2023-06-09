Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'Fren Operasyonu'nda 12 gözaltı
Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik icra edilen 'Fren' operasyonunda aralarında yabancı şahıslarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyon devam ederken, kaçakçıların 4 yılda 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye getirdikleri belirtildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanıma bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti.