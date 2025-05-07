Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı?

Ümit Karan'ın hayatı ve spor kariyeri dikkat çekiyor. Berlin doğumlu Karan, futbola da Almanya'da Hertha Zehlendorfda takımıyla adım attı. Galatasaray'daki başarısı ile de göz dolduran Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından sportif direktör ve teknik direktör olarak görevler aldı. Peki, Ümit Karan evli mi, eşi kim?

Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı? - 1

Ümit Karan, hakkındaki ''cinsel saldırı'' suçlaması nedeniyle gündeme geldi. Eski futbolcunun  hayatına dair detaylar da hafızaları meşgul ediyor. Karan, Berlin'de başlayan futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı sayesinde Süper Lig'de devam etti. Galatasaray ve Eskişehir takımlarında da forma giydi. Eski milli futbolcu Karan, spor yorumculuğu yapmayı sürdürüyor. İşte, Ümit Karan'ın hayatı...

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Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı? - 2

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya Berlin'de dünyaya geldi ancak aslen Adanalı'dır. Futbola, Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Ardından Türkiyemspor Berlin'e giden sporcu, Süper Lig'te Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2004-2005 sezonu yarısında Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya otursa da teklifleri reddetti. Ani bir kararla Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. Sözleşmesi sona erince Galatasray'a geri döndü.

Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı? - 3

2006-2007 sezonunda Galatasaray için oynayan Ümit Karan, Süper Ligi'ndeki 100. golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaptan olarak çıktı. 2009-10 sezonunda Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevini üstlendi. 6 Ekim-3 Kasım 2016 tarihleri arası 2. Lig takımı Tepecikspor'un sportif direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında futbol kariyerini noktalayan futbolcu, 2020 yılında amatör futbola destek olmak adına Vefaspor'a sembolik olarak transfer olmuştu.

Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı? - 4

Ümit Karan Temmuz 2017'de, ABD'nin Cosmopolitan 1. Ligi'ndeki Malatyaspor USA takımını çalıştırdı.4 Ekim 2018'de Kuzey Makedonya'nın 1. Lig takımı Shkupi'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. 26 Ağustos 2019'da görevini bıraktığını açıklayan spor adamı, 4 Eylül 2020 tarihinde Bölgesel Amatör Ligde yer alan Vefa'nın teknik direktörlüğüne getirildi. 30 Aralık 2020 tarihinde, 1. Lig takımı Menemenspor'un teknik direktörlüğüne geldi ve sezon sonunda ayrıldı. Karan, 10 defa A Milli Takım forması giydi ve 3 gol kaydetti.

Eski futbolcu, 2005 yılında bu yana Zeynep Karan ile evli ve çiftin bir oğlu bulunuyor. 2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele etmiştir.

Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın görevlisi İ.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ümit Karan'ın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Karan'a verilen cezayı onamıştı.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, sosyal medya hesabından tutuklanmadığını ve adliyedeki işlemlerini tamamladığını bildirdi.

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