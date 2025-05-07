Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı?

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya Berlin'de dünyaya geldi ancak aslen Adanalı'dır. Futbola, Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Ardından Türkiyemspor Berlin'e giden sporcu, Süper Lig'te Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.



2001 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2004-2005 sezonu yarısında Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya otursa da teklifleri reddetti. Ani bir kararla Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. Sözleşmesi sona erince Galatasray'a geri döndü.