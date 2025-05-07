Ümit Karan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı mı?
Ümit Karan'ın hayatı ve spor kariyeri dikkat çekiyor. Berlin doğumlu Karan, futbola da Almanya'da Hertha Zehlendorfda takımıyla adım attı. Galatasaray'daki başarısı ile de göz dolduran Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından sportif direktör ve teknik direktör olarak görevler aldı. Peki, Ümit Karan evli mi, eşi kim?
Ümit Karan, hakkındaki ''cinsel saldırı'' suçlaması nedeniyle gündeme geldi. Eski futbolcunun hayatına dair detaylar da hafızaları meşgul ediyor. Karan, Berlin'de başlayan futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı sayesinde Süper Lig'de devam etti. Galatasaray ve Eskişehir takımlarında da forma giydi. Eski milli futbolcu Karan, spor yorumculuğu yapmayı sürdürüyor. İşte, Ümit Karan'ın hayatı...