Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hayatı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Ümit Özdağ hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Ümit Özdağ kimdir?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'den Zafer Partisi'ne uzanan siyasi hayatıyla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. İşte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hayatı...