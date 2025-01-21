Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hayatı

ÖZDAĞ'IN SİYASİ HAYATI

Ümit Özdağ, lise yıllarında Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde ülkücü hareket içinde siyasi mücadeleye başladı.



2003 senesinde aktif siyasete girdi ve MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.



2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP’ye davet edilmiştir. 2011 seçimlerinde İstanbul’dan MHP 2. Bölge 4. Sıra adayı gösterilmiştir. Haziran 2015 seçimlerinde MHP’den Gaziantep 1. Sıra adayı gösterilmiş ve Gaziantep Milletvekili seçildi.



Özdağ Kasım 2015 seçimlerinde de Gaziantep’ten milletvekili seçilmiştir. Aralık 2015’de MHP Genel Başkan yardımcısı olan Ümit Özdağ, bu görevinden istifa ederek, 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına Rize’de adaylığını açıklamış ve 20 Ekim 2016 tarihinde MHP’den ihraç edilmiştir.



Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti’nin iki kurucusundan birisi olarak partinin kurucular kurulu listesini hazırladı.



2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. 4 Mart 2021’de İYİ Parti’den istifa etmiş ve Ayyıldız Hareketini kurmuştur.



26 Ağustos 2021'de kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek 194 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte resmen Zafer Partisi’ni kurdu.