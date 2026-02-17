Ümraniye dehşet evindeki ikinci cinayette yeni ayrıntılar. "Kızımın cenazesini istiyoruz"

İşlenen iki cinayetten birinin kızı olduğunu söyleyen acılı baba Bakhromjon Bustanov, "Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz." dedi.

“İKİ ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞMAYA GELMİŞTİ"

İki katilin de en ağır cezayı almasını dilediğini söyleyen acılı baba, "Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Özbekistan'ta 2 tane kızı var. Kızları için çalışmaya geldi, lütfen yanlış haberler çıkmasın." ifadelerini kullandı.