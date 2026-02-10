Ümraniye TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi.

Kazanın sabah işe gidiş saatlerine denk gelmesi nedeniyle TEM Edirne yönünde trafik kilitlendi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.