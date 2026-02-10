Ümraniye TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi
10.02.2026 07:46
İHA
TEM Otoyolu Ümraniye-Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ayrımında 8 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde sabah 06.20 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
FSM Köprüsü ayrımına doğru ilerleyen 8 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi.
Kazanın sabah işe gidiş saatlerine denk gelmesi nedeniyle TEM Edirne yönünde trafik kilitlendi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafiğin akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.