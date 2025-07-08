Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar

Bankadan çıkan kişinin aracından 600 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, güvenlik kameralarıyla 100 kilometre boyunca takip edilerek İstanbul ve Tekirdağ’daki eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çaldıkları parayla kız arkadaşlarına bilezik aldıkları öğrenildi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 1

Ümraniye'de bankadan parayla çıkan C.G.'yi takip edip otomobiliyle kırmızı ışıkta durduğu sırada içinde 600 bin lira bulunan çantayı gasbeden şüpheliler, polisin film gibi operasyonuyla yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 2

KIZ ARKADAŞLARINA BİLEZİK ALDILAR

Gasp yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin, kamera görüntüleri kullanılarak yaklaşık 100 kilometre takip edilerek polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi. Gasbettikleri parayla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 3

Ümraniye, İMES sanayi sitesi çıkışında 16 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, C.G. bir bankadan, çalıştığı şirkete ait 600 bin lirayı çekerek iş yerine doğru yola çıktı. Polis kayıtlarına göre, trafik ışıklarında kırmızı yanınca duran C.G.'nin yanına motosikletle iki kişi yaklaştı.

Motosikletin arkasında bulunan şüpheli aşağı inerek C.G.'nin kullandığı otomobilin ön camını kırıp, içindeki çantayı gasbetti. Kısa bir mücadelenin ardından çantayı alan şüpheli kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 4

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirip hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir arkadaşlarının da otomobille arkadan onları takip ederek gözcülük yaptığı belirlendi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 5

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 100 KİLOTMETRE TAKİP EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek takibe başladı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheliler Tekirdağ'a kadar takip edildi. Tekirdağ'da gittikleri adres belirlenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 6

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI, ŞÜPHELİLER KOVALANARAK YAKALANDI

İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelileri yakalamak için 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasbedilen paranın büyük bölümü ele geçirildi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 7

Ayrıca şüphelilerin gasp yaparken giydikleri montlar, kasklar ile bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı, dakikalarca süren kovalamacının ardından yakalandığı öğrenildi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 8

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler Erkan O.(39), Emre Kılıç(39) ve U.A.Ö.'nün (17) daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Erkan O. hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 9

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin gasp olayından sonra paranın bir kısmıyla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenildi. Şüphelilerden Erkan O. ile Emre Kılıç Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan U.A.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 10
Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 11
Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 12
Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar - 13
DAHA FAZLA GÖSTER