Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirip hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir arkadaşlarının da otomobille arkadan onları takip ederek gözcülük yaptığı belirlendi.