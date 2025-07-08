Ümraniye’de 600 bin liralık gasp! Kız arkadaşlarına bilezik aldılar, film gibi takiple yakalandılar
Bankadan çıkan kişinin aracından 600 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, güvenlik kameralarıyla 100 kilometre boyunca takip edilerek İstanbul ve Tekirdağ’daki eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çaldıkları parayla kız arkadaşlarına bilezik aldıkları öğrenildi.
Ümraniye'de bankadan parayla çıkan C.G.'yi takip edip otomobiliyle kırmızı ışıkta durduğu sırada içinde 600 bin lira bulunan çantayı gasbeden şüpheliler, polisin film gibi operasyonuyla yakalandı.