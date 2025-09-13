Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev topuna dönerken, şoför ve yolcular son anda tahliye edildi.
Olay, saat 07.45 sıralarında Ümraniye'deki Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi-Ataşehir-Bostancı hattında sefer yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.