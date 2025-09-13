Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

Olay, saat 07.45 sıralarında Ümraniye'deki Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi-Ataşehir-Bostancı hattında sefer yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.