Ümraniye’de iş yeri yangını

Ümraniye’ye bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında karavan dönüşümü yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

İş yeri bahçesinde park halindeki bir servis minibüsü alevlere teslim olurken, park halindeki başka bir servis minibüsünün ise bir kısmı yandı.

Alevler bir ağaca da sıçradı.