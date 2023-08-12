Ümraniye’de iş yeri yangını

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde karavan dönüşümü yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında 2 servis minibüsü yandı. Alevlerin ağaca da sıçradığı yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Ümraniye’de iş yeri yangını - 1

Ümraniye’ye bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında karavan dönüşümü yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

İş yeri bahçesinde park halindeki bir servis minibüsü alevlere teslim olurken, park halindeki başka bir servis minibüsünün ise bir kısmı yandı.

Alevler bir ağaca da sıçradı.

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Ümraniye’de iş yeri yangını - 2

Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Haberi alan iş yeri sahibi ve çalışanlar olay yerine koştu.

Ümraniye’de iş yeri yangını - 3

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ümraniye’de iş yeri yangını - 4

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bir servis minibüsü kullanılmaz hale geldi.

Ümraniye’de iş yeri yangını - 5
Ümraniye’de iş yeri yangını - 6
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