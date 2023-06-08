Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi’nde 2 katlı döküm atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede hasar oluştu.

Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 1

İMES Sanayi Sitesi D blokta bulunan, 2 katlı döküm atölyesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

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Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 2

Yangına içeride çalışan işçilerden bazıları müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı.

Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 4

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 5

Yangın çıktığı sırada içeride olan bir çalışan, "Yangın madenin fazla harlamasından dolayı çıktı. Döküm atölyesi olarak kullanılıyor. Şu anda içeride kimse yok." diye konuştu.

Ümraniye'de sanayi sitesinde yangın - 6

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

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