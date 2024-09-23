Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
İstanbul Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken biri polis iki kişi de yaralandı. 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.