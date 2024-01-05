Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası

İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan trafik kavgasında taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. Dakikalarca devam eden kavgayı kimse ayırmadı. Kavgada bir kişi başına isabet eden kaldırım taşıyla yaralanırken, çevredekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 1

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 2

Tartışmaya sürücülerin yanındakilerde katılınca kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 3

İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 4

Kavgada taraflar birbirlerine sopa, yerden aldıkları kaldırım taşı, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 5

Taraflardan birinin elindeki kaldırım taşıyla kaçan kişiyi trafikteki araçların arasında kovaladığı görüldü.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 6

Dakikalarca süren kavgayı çevredeki kimse ayıramadı.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 7

Kavgada kafasına kaldırım taşı isabet eden bir kişi yaralandı.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 8

Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 9
Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 10
Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 11
Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası - 12
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