Ümraniye'de taşlı, sopalı trafik kavgası
İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan trafik kavgasında taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. Dakikalarca devam eden kavgayı kimse ayırmadı. Kavgada bir kişi başına isabet eden kaldırım taşıyla yaralanırken, çevredekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.