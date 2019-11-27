Ümraniye'de yangın paniği

Saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı, itfiaye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.