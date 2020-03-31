Umre dönüşü karantinaya alınanların tahliyeleri sürüyor

Umre dönüşü yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına önlem amaçlı Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan bazı vatandaşlar tahliye edildi.
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İHA - Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 21:15| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 21:18
Konya'da umre dönüşü yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.
Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Karantinada 17 gün geçiren umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek. Tahliye edilen kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı bildirildi.
Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumlarının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği öğrenildi.
ANKARA'DA UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINANLARDAN 168'İ TAHLİYE EDİLDİ
Ankara'da umre dönüşü yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlardan 168'inin tahliye işlemleri tamamlandı.
Umre dönüşü 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'ne yerleştirilen 168 kişinin karantina süreci sona erdi. Başkentin farklı ilçelerinde ikamet eden 168 kişi, 14 otobüsle bölgeden tahliye edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen umreciler, dezenfekte işlemlerinin ardından yaşadıkları ilçelere götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan ve sağlık kontrolleri tamamlananların bir kısmı da dün, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledilmişti.
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